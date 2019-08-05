獨家》南非殺人焚屍兇手 逃匿25年追訴時效消滅免訴

2019-08-05 23:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕殺人犯因時效消滅，逃過法律的制裁！

男子林忠安1991年間在南非與楊男有糾紛，竟夥同4名男子將楊男約到餐廳，林忠安見場面已經控制住，即對楊男稱「待後世人再做朋友」，再由殺手朝楊男頭部開1槍致死，事後棄屍高速公路旁還焚屍滅跡，由於林男事後逃逸無蹤，經發佈通緝亦無其下落，經25年後因已過追訴權時效，新竹地院僅能判決諭知全案免訴。

檢方起訴指控，丁正義、林忠安、綽號「小許」男子，與楊有土曾發生糾紛，3人即與曾國書共謀，於1991年6月5日晚間，由林忠安邀約楊有土至南非約翰尼斯堡某舞廳，再打電話至南非約翰尼斯堡明山餐廳通知丁正義，即由曾國書開車帶丁正義至舞廳與林忠安、「小許」會合，再藉口該處太吵，而將楊有土帶回明山餐廳，遣走餐廳內其他人。

丁正義即稱要打電話，請人至餐廳與楊有土對質，林忠安則與「小許」耳語後，「小許」即進入房間拿出1條毛毯，站在楊有土斜右後側約1步遠處。丁正義回來後即對林忠安作一手勢，林忠安見狀即對楊有土稱「待後世人再做朋友」，「小許」即自後用毛毯套住楊有土頭部並抱住他，曾國書即持槍朝楊有土頭部左側射擊一槍，致楊有土死亡。

丁正義、林忠安提議燒毀楊有土屍體，由「小許」將楊有土屍體拖放至曾國書車上，由曾國書開車，途中「小許」下車購買汽油，至約翰尼斯堡通往巴里斯的高速公路旁，由丁正義、林忠安、「小許」將屍體搬下車，並點火焚燒後棄置該處，事後經人發現楊有土屍體而得知上情。

法官指出，死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑者之追訴權時效期間為20年。林忠安被訴殺人罪依修正前刑法規定，其追訴權時效期間為20年，又因被告逃匿，經發布通緝，通緝時間內審判程序均不能繼續，時效期間並應加計因通緝而停止的5年期間，而為25年。

由於林男逃匿，涉犯的殺人罪追訴權時效，已於去年9月完成，法官依法僅能逕為諭知免訴判決。

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