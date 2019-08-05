談判不滿就開槍 竹聯員林分會瓦解、成員重判

2019-08-05 20:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕竹聯幫弘仁會員林分會首腦黃嘉輝作風兇狠，橫行南彰化地區，前年8月間率手下與他人談判，不但砸車、開槍，還找人頂罪，警方成立專案小組調查，逮捕黃嘉輝、周鉦荍（原名周沛峰）等成員20人，依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送。彰化地院判決，黃男被依殺人未遂等罪判徒刑12年6月，周男被判有期徒刑7年，其他成員則被判2年4月到4月不等徒刑。

判決書指出，2017年8月29日，黃男（30歲）、周男等人得知一女性友人在員林市某KTV與人起糾紛，黃男為幫她出氣，相約談判，氣勢一度遭對方壓下，他憤而拿出長槍恐嚇「我們有槍」，並朝對方車輛開槍，隔日黃男再率手下與對方相約員林大道上廣七停車場談判，卻誤認他人為仇家友人，竟持狼牙棒、鯊魚劍等棍棒毀損對方車輛，黃男又持槍射擊對方，並擊中張男胸部，所幸沒有生命危險，離去前黃男又命手下綑綁對方一人上車，最後才知道「打錯人」。

黃男知道打錯人，找來三名手下頂罪，表示會給安家費100萬等，但3人供詞漏洞百出，遭警方識破，判決書也指出，黃男另涉嫌暴力討債，為討15萬元債務，恐嚇債務人員工「明天都不要來上班，誰來上班我們就打誰」，甚至跟蹤員工回家，令債務人心生恐懼，只好開支票給黃男。

黃男糾眾恐嚇，勒索當事人取財等案件罄竹難書，檢方也查出，田尾虐女童案，黃男曾以「正義」之名義，率眾前往聲援並包圍派出所，行徑囂張，去年警方出動150多名警力，兵分35路，逮回多名成員，瓦解該集團。

法官審理時，黃男、周男等人對犯罪等事供詞避重就輕，判處黃男涉犯殺人未遂、恐嚇等罪，判處有期徒刑12年6個月，周男涉犯非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝等罪，判處有期徒刑7年，全案仍可上訴。

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