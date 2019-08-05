不倫戀 表姊欲斬情絲 表弟竟恐嚇、逼迫表姊離婚！

2019-08-05 15:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名少婦、頗具姿色，表弟阿文（化名）驚為天人，展開瘋狂追求，表姊弟發展出婚外情，多次到汽車旅館翻雲覆雨，去年5月初，表姊有意斬情絲，竟遭表弟出言恐嚇，甚至佯稱要調借槍械對其家人不利，逼表姊離婚。後來表姊夫報警才查知上情。高雄地院一審將阿文依恐嚇罪判拘役100日，如易科罰金10萬元，緩刑2年。

判決指出，從事製茶工作的男子阿文，去年3 月間與已婚的表姊A 女透過LINE通訊軟體聯繫，進而熱戀交往，兩人從同年4月到6月初先後11次在左營、鳳山、南投、台中等地的汽車旅館發生性行為。

期間，因表姊表明不願與他維持婚外情關係，阿文為加以挽回，竟對表姊恫稱：「我知道妳家在哪裡，也知道妳小孩在哪裡」等語，藉此脅迫表姊持續與其見面，阿文並涉嫌在開車前往南投縣某汽車旅館途中，因不滿表姊又提及分手，佯裝撥打電話向友人索取槍枝，恫稱表姊：「如果不跟你老公離婚，就要對你老公開槍」等語。

同年6月2日，表姊拒絕再與阿文見面，遭阿文電話恫稱：「妳不出來就試試看」等語，表姊因此心生畏懼。

去年6 月9 日，因被害人老公發現，老婆與表弟外出一直未歸，報警究辦，始知老婆遭到表弟恐嚇才外出，女方並反咬遭表弟強制性侵。

不過，法院審理時，女方對於遭表弟強制性侵的說詞反覆。

法官調查發現，A 女曾數次攜帶其幼兒與表弟共宿旅店，並獨自支付住宿費用，雙方偶於發生性行為後之隔日且一同出遊，法官認定阿文性侵罪證不足，僅因恐嚇罪判他拘役100日，且因他與表姊、表姊夫達成和解，諭知緩刑2年。可上訴。

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