民眾侵入廢棄眷舍躲寒流挨告 國防部敗訴

2019-08-05 15:22

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市3名男子去年2月，侵入左營海軍廢棄眷村宿舍居住，遭海軍陸戰隊指揮部巡管人員發現報警提告侵入建築物罪，3人辯稱：因躲寒流有向原屋主告知，沒有看到大門前軍方「禁止進入」的告示，橋頭地院審理，認為廢棄眷村平時無人居住，無涉妨害「住屋權」判3人無罪。

判決指出，陳姓男子去年2月上旬，未經海軍軍方同意，侵入左營合群廢棄眷村宿舍居住，2月14日中午兩名徐姓、于姓友人前來探訪，遭海軍陸戰隊指揮部林姓巡管人員發現屋內傳出談話聲而查獲。

陳男辯稱是為躲寒流並向原畢姓屋主告知暫時借住，他和到訪2友人都是從隔壁戶中間倒塌圍牆進入，並沒有見到大門前「禁止進入」的告示。

經查，此棟廢棄眷舍原由畢姓退役軍人居住使用，前年6月9日起因眷村改建即收歸國有，由告訴人海軍陸戰隊指揮部軍眷服務組管理，軍方在該建物大門張貼公告「空舍財產屬國防部，請勿為佔住、佔用等行為」，並將房舍上鎖。

橋頭地院審理，被告等人雖未經同意擅自進入本案建物內，但按刑法第306條妨害居住自由罪，所保護法益為個人住屋權，而所謂「住屋權」，係指個人居住場所之私密性與寧靜有不受其他無權者侵入或留滯其內干擾與破壞的權利，該廢棄眷舍已無人居住，應無涉妨害「住屋權」而判3人無罪。

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