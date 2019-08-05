肇事逃逸找人頂替 東窗事發2人都判刑

2019-08-05 14:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陳姓男子前年12月駕車在林園區沿海路三段右轉肇事，造成共乘機車的蔡姓男子和蘇姓女子2人受傷，陳男涉嫌肇逃，事後找來殷姓友人頂替，但殷男去年4月檢方偵查庭時心虛自白頂替犯行，高雄地院一審將頂罪的人頭殷男判刑3月，如易科罰金9萬元。至於車禍肇逃的陳男則被判刑7月。可上訴。

判決指出，陳男2017年12月25日19時3分許，駕駛自小客車，沿高雄市林園區沿海路三段，由西往東行駛於快車道，行經該路段與文賢南路交叉口時，欲右轉文賢南路往南

行駛，適有蔡姓男子騎乘機車搭載蘇姓女子，同向行駛於慢車道。

陳男疏未注意貿然右轉，致其自小客車右側撞擊蔡男的機車，造成蔡、蘇2人，人車倒地受傷。

陳男肇事後雖曾停車下車查看2人傷勢，並說先送醫等語。但蔡男表示要報警，陳男就駕車逃逸離去。陳男事後要求劉姓友人頂替肇事逃逸犯行，並出面向車禍當事人洽談和解遭拒。陳男轉而找殷姓友人頂替肇逃犯行，由殷男於2018年1月13日至林園警分局林園派出所製作筆錄，向處理車禍的員警謊稱他是駕車肇事逃逸之人。

不過，殷男事後反悔，於同年4月10日在高雄地檢署第三偵查庭接受訊問時，向檢察官自白頂替犯行，全案才曝光。

高雄地院一審將殷男依頂替罪判刑3月，如易科罰金9萬元。至於車禍肇逃的陳男則被判刑7月。可上訴。

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