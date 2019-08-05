不愛洗澡被打死！ 王男鼻子解放付出沉痛代價

2019-08-05 13:20

［記者楊政郡／台中報導］5、6名男子群聚在台中市楊男住處，今年農曆初二大家喝酒取樂，陣陣惡臭襲來，席間王男站起來指責是何男不洗澡發出惡臭，出拳毆打何某，眾人勸架，也紛紛離去，王男再次痛毆何男，致顱內出血、大腦疝脫、失血過多休克，翌日被發現全身冰涼氣絕多時，台中地院依傷害致死判7年6月。

台中地院指出，何男居無定所，今年元月底獲得楊男同意，到台中來一起住，而原來就有一群男子群聚在楊男住處，有王、鍾、蕭、伍、陳等多人，已打零工維生，群聚終日，有肉吃肉、有酒喝酒，短時間還無所事事。

今年農曆初二，大家沒工作，一群人從白天吃喝到晚上，席間王不滿何長期不洗澡，身上發出陣陣惡臭，又叫不聽，竟出拳打向何男臉部，何男身體瘦弱，不堪一擊馬上流鼻血，眾人勸架，何男不知何故就是不愛洗澡，進去浴室僅稍事清洗血跡，還是沒洗澡，又回到客廳與大家一起喝酒。

王男隱忍惡臭，眾人陸續不勝酒力離去、睡覺，僅剩伍、蕭、王及何4人，王男又忍不住，突然出手痛毆何男頭部2、3下，又腳踹胸部4、5下，伍、蕭勸架罷手，但何已顱內出血、大腦疝脫、失血過多休克，何男自己東倒西歪的要回房睡覺，不料倒在走廊，已發生神經中樞休克、低血容休克死亡，翌日清晨8時許被發現，已全身冰涼、氣絕多時，王男坦承犯行，法官依傷害致死罪判7年6月。

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