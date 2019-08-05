散佈「蔡英文送海地45億」假訊息 7旬婦被罰3000元

2019-08-05 13:23

〔記者王定傳／新北報導〕總統蔡英文出訪加勒比海友邦期間，網路流傳「蔡英文到海地才4小時，就送了45億，高雄滅登革熱要5千萬才給2千多萬！」假訊息，警方查出，新北市蘆洲區一名七旬的趙姓婦人，也在LINE群組上散佈此訊息，將她移由法院裁處，新北地院三重簡易庭依違反社會秩序維護法，裁處趙婦3000元罰鍰。

這則假訊息內容為：「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億。高雄滅登革熱要5千萬才給2千多萬！媽的！什麼蔡政府」。

警方調查，該假訊息散佈後，本月17日，總統蔡英文在友邦聖露西亞受訪時澄清說明，海地是貸款，且是商業性質較重的貸款，高雄5000萬元就是5000萬元；沒有5000萬元變2000萬元的事，這些假消息是有人刻意操弄。

警方查出，趙姓婦人於今年7月18日中午12時許，在LINE群組「蘆洲雲林同鄉會」中，散佈此不實訊息，隨即展開約談，並以違反社會秩序維護法中的「散佈謠言，足以影響公共安寧」，移由法院裁處。

法官認為，趙婦明知所轉貼內容是未經查證、無根據的不實事實，已構成謠言要件，又透過LINE轉發謠言，符合「散佈謠言」要件，且亦引起社會公眾關注與不安，已構成「散佈謠言，足以影響公共安寧」。

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