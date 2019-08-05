嚇人！難道姓「許」的緣故？他1小時連遇3毒蛇…

2019-08-05 13:13

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣魚池鄉許姓男子，近1週來，在黃昏後外出散步運動，卻幾乎天天踫到「小龍」，昨天竟然在1小時內，接連遇到雨傘節、龜殼花及赤尾青竹絲，台灣5大毒蛇包辦了3種，還好他隨身攜帶登山杖警戒、護身，並未遭「蛇吻」而平安返家，但也不免嘆道：「莫非他與白蛇傳中的許仙一樣姓許，才會與蛇如此有緣？」

許姓男子表示，他昨傍晚6時30分用過晚餐後，便獨自帶著手電筒及登山杖外出散步，結果從魚池市區一路來到東池、大林等郊區，竟然一連踫到上述3種毒蛇，真是令人不寒而慄，遂提早結束散步行程返家，以免衍生不必要的枝節。

南投縣消防局指出，南投縣多山的地理特性，加上天氣燥熱，導致俗稱「小龍」的蛇類驚擾民宅通報的捕蛇案件，幾乎與溫度高低呈正比，今年1月至7月受理件數依序為67件、50件、116件、385件、347件、384件及383件，也就是說入夏以來，平均每天通報捕蛇的案件都在10件以上。

消防人員說，魚池鄉因林相豐富、氣候適宜，在南投縣13鄉鎮市之中，算是最適合蛇類棲息繁殖的環境之一，以致被捕捉的蛇類也以有毒性的居多，不像其他鄉鎮市多半是無毒的錦蛇，因此，也提醒許姓男子不要想太多，這是地域性因素才屢屢與毒蛇不期而遇，與其姓氏毫無關聯。

而預防毒蛇咬傷最佳之道，便是遠離毒蛇容易出沒的地區，尤其居家周圍如有草堆、枯木、竹林等雜物，也應儘速清除，才能減少毒蛇築巢棲息或闖入住家的機率，進而達到確保居家安全的目的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法