獨家》禽獸不如！當街指侵殘障行乞老母 逆子判8年4月

2019-08-05 12:53

〔記者黃建華／高雄報導〕真是禽獸不如！高雄一名有妨害性自主、搶奪等前科的男子「阿銘（化名）」，去年1月向坐輪椅乞討為生的年邁老母索討800元不成，竟獸性大發將母親從輪椅推落，再以輪椅輾壓老母受傷，光天化日強脫母親褲子在某公車候車亭以手指性侵，造成老母下體撕裂傷、哭喊呼救，1名少年聞聲報警將受傷老婦送醫，這起罔顧倫常的逆子惡行才曝光。法院審理時，受害老母還含淚幫逆子求情:「我只有這個兒子，願意原諒他」，但合議庭認為被告惡性重大，仍將他依傷害直系血親尊親屬罪、對身體障礙之人強制性交等罪，重判8年4月。可上訴。

判決指出，男子阿銘（化名）曾因妨害性自主、搶奪、妨害自由、竊盜等前科入獄，2017年11月底出獄，卻不知悔改，平日靠推著坐輪椅、不良於行的年邁老母到處行乞為生。

2018年1 月19日近中午時，阿銘將乘坐輪椅行乞的老母推至鳳山某公車轉運站候車亭休憩後，因向母親討取金錢花用未果，明知母親下肢殘障不良於行，並領有重度身心障礙證明，竟用力推老母的輪椅，致母親從輪椅跌落地上，復推輪椅碾壓母親，造成其母親頭部、腹部等處鈍傷。

更可惡的是，被害人跌落在地後，阿銘竟罔顧倫常，不顧老母抗拒、哭泣，強脫褲子以手指性侵老母，造成其母親下體撕裂傷。嗣經被害人哭喊呼救，1名少年聞聲發現被害老婦光著下半身下體流血，報警將老婦送往長庚醫院救治，警方調閱監視器影像，才查知涉嫌性侵老婦的惡狼竟是其兒子。

檢方因此將阿銘依傷害直系血親尊親屬罪、對身體障礙之人強制性交等罪起訴。

法院審理時，被害人還含淚替逆子求情，說他只有這個兒子，願意原諒他，希望法官從輕量刑。

法官聽了雖動容，不過，法官審酌被告2017年11月底出監後未及2 個月，就罔顧倫常犯下性侵、傷害母親犯行，堪信被告未因其先前入監服刑而矯正其行止，且本案係對有身體障礙之生母為加重強制性交及傷害行為，惡性重大，合議庭認應加重其刑，因此重判他應執行8年4月。可上訴。

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