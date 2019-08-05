「巨乳女模」辛尤里告MC姐開庭 被法官問到哭

2019-08-05 12:40

〔記者張文川／台北報導〕「MC姊」陳佳君前年底在社群媒體上，PO文辱罵F奶辣模辛尤里「下賤、到處勾引男人、不檢點」，還貼上疑似辛尤里整型前的診所外流照片，辛尤里控告陳女加重誹謗、公然侮辱、妨害秘密和違反個資法等罪，台北地院今年4月判陳佳君拘役60日，可易科罰金6萬元；辛尤里向陳女和整形診所提民事附帶求償200萬元，移由民事庭審理，北院今開庭，辛尤里沒請律師、獨自到庭，面對法官的程序訊問，被問得說不出話，數度語塞，最後忍不住哭了出來。

28歲辛尤里有「巨乳女模」封號，她曾公開承認F奶是人工假奶，時常貼出大尺度辣照吸睛；前年11月，陳佳君在個人臉書與爆料公社、爆廢公社二館等PO文指，辛女「喝醉跟男人在夜店喇舌、喝醉行徑多不檢點、到處勾引男人」，文末也標記「辛尤里、噁心」關鍵字；辛尤里告她，一審判陳女有罪。

今天民事庭開庭，陳佳君未到庭，整型診所委由律師出庭，辛尤里則是沒有委請律師，單人赴會。由於先前2次開庭，辛尤里都沒到庭，也沒補上法院要求的書狀，法官問她為何不理法院，辛尤里答稱法院的通知是寄到她新竹老家，媽媽沒幫她拆信，她不知是傳票，才沒到庭。

法官表示這庭為了她已空轉2次，今天雖然到庭但仍兩手空空沒有準備，「妳還要告嗎？」法官又詢問她程序上的請求權基礎、聲請調查證據，辛尤里一問三不和，「刑事律師沒跟我講，我不知道」，辛尤里最後終於潰堤，哭得一把鼻涕、一把眼淚，還用外套擤鼻涕，她說：「我是第一次告人」、「我沒有那麼多錢請律師」，她還反問法官：「書狀要自己補嗎？要怎麼補？」，法官說不能連這些都要問法院。

辛尤里整理情緒後，說她要聲請傳喚診所員工作證、調閱監視器畫面，以及診所的病歷資料，且她最近要出國工作，回國後會再諮詢律師。法官訂9月9日再次開庭。

庭訊結束後，辛尤里受訪表示，刑事官司她就已花了10萬元律師費，民事目前還沒決定要不要請律師；她強調，明明是陳佳君做錯事情，還一副不認錯的樣子，網路上有人罵她就算了，但陳佳君已經罵到她的小孩，「這讓我最不爽，一定要告」。

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