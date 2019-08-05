司法院用人工智慧助民眾看懂判決書 還獲總統盃團隊獎

2019-08-05 13:14

〔記者楊國文／台北報導〕民眾常有看不懂裁判內容和無法判斷量刑有無失衡的困擾，有鑑於此，司法院資訊處等團隊藉由人工智慧的幫助，將判決書中的法律用語即時解釋，以協助民眾看懂判決書內容，並自動解讀刑事案件判決書中的量刑因子，計算司法院量刑趨勢建議系統所推估的刑度，供民眾決定是否因量刑失衡而提起上訴參考；司法院即以「裁判易讀與量刑參考小幫手」作品，榮獲今年度總統盃黑客松競賽的前5強卓越團隊獎。

司法院指出，民眾在司法院的網站上閱讀法院裁判書時，若遇到法律的專業術語或艱澀字詞，而有看不懂或不了解的地方，「裁判易讀小幫手」可用跳出式文字框立即顯示解說，使民眾能夠更容易看懂並理解判決書的內容。

「量刑參考小幫手」則可幫助民眾了解刑事判決書中，法官量刑時所考量的重要判斷因子是什麼。司法院指出，此次競賽中，司法院團隊主要是以不能安全駕駛罪，即酒駕案，做為第一個模型，驗證是否可以經由人工智慧的協助，在法官判決後，系統能夠抓出哪些量刑因子，並直接帶到量刑趨勢建議系統中，估算出一個量刑的建議結果，供法官及民眾參考。

司法院資訊處指出，希望透過資訊科技的協助，解釋判決書中難懂的法律專業用語，提升裁判可讀性，並協助民眾理解法院量刑趨勢建議系統中的量刑因子及推估刑度，提升裁判的可預測性，以達司法親民、透明目標。

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