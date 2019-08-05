派出所建立失智老人資料庫奏效！ 助迷途婦返家

2019-08-05 11:10

〔記者黃建華／高雄報導〕真的是人在公門好修行！新興警分局中正三路派出所，長期將轄區失智老人建立資料庫，前天果然發揮功效，讓巡邏員警迅速查出失智迷途的一名呂姓婦人身分，得以連絡上呂婦的老公，免於讓呂婦流落街頭。

前天一名步履蹣跚的老婦人，走沒幾步，便蹲坐在新興區中東街一處咖啡店的騎樓前，似乎身體不適，引起中正三路派出所巡邏員警游浩仁、陳芷吟及實習生陳易欣的注意，趨前關切才知呂姓婦人（68歲）獨自外出，因天氣太熱加上迷路頭暈，才在騎樓陰涼處蹲下喘口氣。

不過，警方進一步詢問婦人家住何處，是否需要協助，婦人卻無法明確回答，身上也沒有帶身分證明文件及手機，外勤經驗豐富的警員游浩仁馬上想到派出所建立的失智長輩資料庫，立即翻找查詢，果然查出老婦人是住在轄內的失智老人，於是照著資料庫內的聯繫電話聯絡上婦人的丈夫呂先生。

呂先生趕到現場後連連稱謝，表示太太一早就獨自離家，連手機都沒有帶，根本無從連繫，還好遇到熱心員警，才免於讓妻子流落街頭。

中正三路派出所所長王宗明表示，派出所同仁長時間接觸失智老人走失案件，會將資料建檔，方便第一時間與其家屬聯繫，也常常駕駛巡邏車將迷途長輩送返家，如此的用心就是希望能確保每一位老人的安全，也希望民眾見到類似狀況，多發揮同理心，讓每一位迷途老人都能平安回家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法