指控男同事襲臀10秒 女派遣工：害我臀部罹患急性蕁麻疹

2019-08-05 11:02

〔記者溫于德／台北報導〕阿美遭派駐在醫院擔任傳送人員，但她指控同事阿成在電梯內襲臀10秒，不但使臀部罹患急性蕁麻疹，受害後也時常有輕生念頭，因而對阿成求償50萬元，派遣公司也須負起連帶責任；但阿成否認指控，派遣公司同樣拒賠。士林地院認為，阿美未能舉證遭襲臀10秒，判決敗訴確定。

阿美指出，前年2月27日下午3時許，她在電梯內遭同事阿成襲臀10秒，讓她感到十分不舒服，且害她罹患急性蕁麻疹，同時被被診斷出患有創傷後壓力症候群，常有輕生念頭，並會心悸、肢體麻木、右眼無法閉合等生理病症，令她無法順利工作。

阿成辯稱，他性格內向，不善言語，本身雖因精神疾病接受治療，但生活與工作時，均未侵害他人，且阿美兩度在刑事偵查時對他不時指控，均獲檢方不起訴。

派遣公司則說，依電梯內監視器錄影畫面難以判斷阿成是否有觸碰阿美臀部，且急性蕁麻疹可能是季節變換所致。

原審認為，診斷證明書雖記載阿美因臀部急性蕁麻疹赴診所就診，因創傷後壓力症候群、重鬱症復發至大醫院接受診療等，但無從推斷是阿成襲臀所致，且阿美提出刑事強制猥褻告訴已處分不起訴；另當下一起搭電梯的女子也證稱未看到阿成伸手摸阿美屁股，判阿美敗訴。

阿美不服，上訴時主張，阿成案發後在派出所向她道歉，承辦警員親眼見到。

法院查出警員職務報告記載的是，「阿成堅持其並無性騷擾阿美，並表示若有不慎碰觸阿美，願意誠懇向阿美道歉，隨後即在本所辦公室內，當場向阿美道歉」等語，認定阿成會道歉，最多僅能認為在雙方各執一詞情況下，阿成為息事寧人作出讓步，並非承認襲臀，且錄影畫面顯示阿成並未移動身體或觸碰阿美，再判阿美敗訴，全案確定。

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