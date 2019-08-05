散布蔡英文介入初選假訊息 調查局抓到人了！

2019-08-05 10:50

〔記者錢利忠／台北報導〕隨著總統大選日期愈來愈近，調查局也全力追查假訊息干擾選情等案件，1名歐姓民眾涉嫌在特定的LINE群組上，散布隱射總統蔡英文在民進黨總統初選提名時，以不公平手段介入初選等假訊息，調查局資通安全處介入查辦後，約談歐姓民眾到案，依違反社會秩序維護法函送台南市警局依權責裁處。

調查局查出，歐姓民眾涉嫌於今年4月20日，在特定的LINE群組上，散布「蔡英文以不公平手段介入民進黨初選」的假訊息，該則假訊息的內容提及「我今晚接到一通百分之百可靠消息，就是台北市某人正尋覓信任度夠的黨工及其友人肯留下電話號碼並接到電話說唯一支持蔡英文競選總統，每組30人分布很廣，預計30組。民調公司年輕人就專打這900人電話，當然蔡英文民調鐵定贏過賴清德，這消息正確無誤」等字眼。

調查局循線約談涉嫌散布假訊息的歐姓民眾到案後，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，將他函送台南市警局依權責裁處。

調查局呼籲，在非選舉期間散布不實言論，雖僅涉觸犯社會秩序維護法，若中央選舉委員公告為公職人員候選人及總統、副總統候選人後，即可能涉犯公職人員選舉罷免法第104條及總統、副總統選舉罷免法第90條之意圖使人當選或不當選之規定，請民眾留意，切勿觸法。

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