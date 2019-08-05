北竿查獲中國快艇越界 2中國船員跳海均獲救

2019-08-05 09:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕馬祖海巡隊於昨（4）日晚間7時左右，執行巡邏勤務時，接獲通報有中國籍快艇進入禁限制水域，海巡署特勤602艇立刻前往辨識，於北竿鄉三連嶼2.2浬發現該越界之中國快艇，中國快艇隨即以蛇行阻擋登檢，特勤602艇緊追在後追緝，終於在北竿小坵1.8浬處（禁制水域內）成功登檢。

未料其中2名中國船員畏罪跳船落海企圖逃逸，特勤602艇立即丟擲救生圈給落海船員，並告誡危險，隨後10037艇也前往支援協助，於19時40分成功將一名落水人員救援至10037艇，另因天色昏暗且水流逐漸湍急，尚有一名落水中國船員不知去向，特勤602艇及10037艇立即在落水海域進行搜索救援。

同時增派馬祖海巡隊莒光駐地3538艇及東引駐地10029艇前往該海域共同搜救，並向空勤總隊申請空勤直升機投入現場救援，配合當地海域特性分析進行海空救援任務，晚間11時許經由被我國查獲的無名快艇之船長聯繫中國親友，確認該名落水人員已被其他中國漁船救走平安送返中國。

海巡署再次強調將持續進行「護永專案」，以保護馬祖海域及維護漁民生計，海上若有狀況請立刻撥打0836-22647，海巡署將會立刻派艇前往處理。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法