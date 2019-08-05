全舍房與他為敵！葉男監舍內打人還喊冤

2019-08-05 06:13

［記者楊政郡／台中報導］台中監獄葉姓收容人去年對同舍房許姓收容人動粗，勒脖子及身體頂撞，被施以訓誡、停止接見3次、停止戶外活動7日等處罰，葉某提起行政訴訟，說全舍房與他為敵都作偽證，有聽到事後許男向「阿永」（其他舍房收容人、化名）吹噓，說葉沒勒他頸還是被辦違規，法官查看監視畫面擷圖，勒頸很明顯，阿永作證也說不清楚，判決葉某敗訴。

台中地院行政法庭判決書指出，葉男是中監愛區一樓丙舍43房收容人，去年10月4日晚間，因同房收容人許與蔡聊天，葉男竟在話題中與許起衝突，除辱罵許，並用手勒住脖子，用身體頂撞許多次。

中監依監獄行刑法規定，參酌「監獄收容人違規情節及懲罰參考標準表」規定辦理，對原告施以訓誡、停止接見3次、停止戶外活動7日的處罰。許被「加強考核3日」。

葉男不服、喊冤，辯稱他只是大聲回話，與「作勢」打人而已，沒有碰到許某，應是監視器拍攝的角度，由他背後拍，畫面看起來像是有撞到，沒有勒脖子和毆打，他與同房所有同學個性不合，沒有互動，他們全部作偽證。

另外，葉男還提出，「阿永」（許被暫調他舍房收容人之一）聽許某親口炫耀，說葉沒有勒到他脖子，就被辦了違規！哈哈

不過法官查看監視器截圖、獎懲報告表、申訴會議紀錄等，認為勒頸、撞人、毆打都是事實，而傳喚「阿永」，他說：不知道他們發生什麼事、也搞不清楚誰是誰非、不想幫葉作證等語，被告在舍房內動粗打人還要硬ㄠ，判決敗訴。

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