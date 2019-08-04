男胸撞女乳「棒棒」頂2下 同鄉吵架不算性騷擾

2019-08-04 23:47

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市許姓男子2017年間與四川同鄉女子小夢（化名）吵架，竟用胸口撞她的乳房，氣得小夢報警提出性騷擾告訴，控胸部遭許男「棒棒（狀聲詞」兩下，但高等法院合議庭發現，小夢事後只提及遭到攻擊傷害，未說到調戲而不悅，與性騷擾構成要件不符，日前維持台北地院的無罪判決，全案確定。

許男與小夢同在四川同鄉會辦公，2017年9月間，許男質疑小夢調包公文，恐影響同鄉會名聲，小夢不認可他的說法，大聲駁斥，兩人越吵越兇，許男氣到把臉貼過去，伸出手指指責她，小夢站起來反嗆「你要打人嗎」？

許男飆罵「我要用胸部打妳」，隨即把雙手放在背後，挺起胸膛朝小夢胸部撞兩下，許母在旁擔心事態擴大，趕緊將兩人拉開勸架。

事後兩人形同陌路，小夢越想越不爽，傳訊向許母抱怨胸部被許男「棒棒」、「洞洞（均為狀聲詞）」兩下，覺得傷心，從沒想過差點會被許男打，過了兩星期，決定赴警局提告性騷擾。

合議庭聽完脈絡之後，認為許男當時是因為口角衝突而揚言動手，所以挺胸撞小夢胸部的行為，主觀上不排除是在宣洩一己不滿的情緒；此外，小夢事後只提到被攻擊，而沒提到被調戲等性騷擾感受，也與性騷擾防治法構成要件不符。

合議庭指出，兩人當時處於激烈爭吵狀況，縱然許男有挺胸頂小夢胸部的行為，也只是挑釁或侮辱，與性或調戲的目的無關，因此認定許男頂胸不構成性騷擾，北院的無罪判決無誤，予以維持，駁回檢方上訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法