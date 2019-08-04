紅線停車還投訴員警 他因為這樣躲過誣告官司

2019-08-04 23:22

〔記者王定傳／新北報導〕丁姓男子於2017年間違規停車被員警驅趕，事後竟向分局長、裁決室陳情，聲稱難以轉彎才停靠路邊，投訴員警仗著權力硬要他「吃下這罰單」，被依誣告罪嫌起訴；但新北地院認為，丁男在申訴信中雖沒據實陳述，但其重點在於員警執法態度，就算成立，至多也只是行政懲處記申誡，不會有移送司法懲戒或刑事追訴的風險，無誣告犯意，判無罪。

檢警調查，2017年7月24日晚間7時許，丁男開車行經新北市鶯歌區鶯桃路658巷口時，違規紅線停車，造成後方車輛堵塞，2名員警巡邏經過，隨即開啟警用機車鳴笛，警告其駕車駛離，但丁男卻更往路邊靠，員警上前告發，丁男以「歹勢啦，歹勢啦，下次不會了啦，歹勢啦，大哥」求情不成，改口說難以轉彎。

隔月10日，丁男寫信陳情，聲稱因計程車及機車阻礙無法右轉，才會暫時稍等，並質疑員警不聽解釋，還問分局長：「員警像流氓一樣的開單對嗎？」甚至說員警「該處理的交通違規不處理，仗著警察的權力強硬要我吃下這罰單對嗎？」

檢方認為他涉嫌誣告，將他起訴，丁男否認犯行，合議庭調查，丁男如果真的想要繼續執行，應無阻礙可以通過，但從他選擇的路徑來看，他看起來比較像路邊停車，不採信其「過不去」辯詞。

不過，依警方函覆，申訴如果成立，僅會使員警受到申誡處分，不會讓員警有受到司法懲戒或者刑事處罰的危險。換句話說，丁男在寫這封信時，並沒有想要讓員警受到司法懲戒或刑事處罰的意圖，欠缺刑法上誣告罪的犯意；可上訴。

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