迷路求助結緣 日本家族2年後竟返台謝警相助情

2019-08-04 22:46

〔記者王俊忠／台南報導〕日本大阪市中家一行人2年前來台南安平區旅遊，不慎迷路求助台南警察，南市四分局安平派出所警員陳榮振泡茶招待、協助他們前往計劃往訪景點，讓中家一行人留下好印象，中家先生近日帶一家人重遊台灣、再到台南安平向陳致謝，雙方交換禮物，中家先生的孫子還獻上中文卡片、傳達台日警、民友好情誼。

台南市安平區是日本旅客到台南旅遊的熱門景點之一，安平派出所處理過不少遺失物品或迷路的日本遊客。警員陳榮振2年前值班時遇到來自日本大阪的中家先生一家人上門求助，中家先生與妻子帶著女兒、孫子4人到台南旅遊，因為語言不通，一時找不到前往赤崁樓的路，只好求助警察。

當時值班的陳榮振，一面用google翻譯軟體與問路的中家先生溝通，一面請他們坐下喝杯熱茶，再代為聯絡計程車前來搭載。中家先生當時覺得台灣警察很親切，台灣茶又很好喝，一家人感謝陳榮振的幫忙，開心離去前往赤崁樓，繼續台南旅遊行程。

2年前的小邂逅，陳榮振原本沒特別放在心上，中家先生近日帶著同樣的妻小一行人到派出所向他致謝，並送上大阪的餅乾當禮物；中家先生的小孫子則獻上用標準中文字寫下的感謝卡片，陳員也回贈中家一行人台灣茶葉，雙方寒暄聊天約半小時，彼此留下2度重逢的好印象。

「沒想到中家家人他們2年後還記得我」，陳榮振表示，當初覺得只是一般為民服務案件，沒想到日本人如此有禮貌，2年後再來找他表謝意，讓他有些意外，也覺得要禮尚往來，為了展現台日友好情誼，雙方合影留下照片作紀念。

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