擊斃「單指槍擊要犯」陳宏宗 4首功警察破格陞升

2019-08-04 20:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局中打與保一總隊維安特勤隊員警1個月前圍捕「單指槍擊犯」陳宏宗，雙方爆發槍戰，陳男當場中彈身亡，4名立功員警已核定破格陞升，其中2人是保一總隊維安特勤隊隊員，由一線三星升為一線四星的小隊長，另2人是中打二隊的偵查正，從警正三階升為警正二階，未來可望升任副隊長職務。

槍擊要犯陳宏宗犯下殺警未遂案、市場濫射案，因左手掌曾被機械輾壓僅剩一指，而有「單指槍擊犯」之稱，7月10日清晨，刑事警察局偵查第六大隊（中打）與保一總隊維安特勤中隊，動員30多名警力，於嘉義縣大埔鄉設下「陷阱」圍捕，雙方爆發槍戰，一名特勤員警額頭中彈，幸運僅受擦傷，陳男則被擊斃，翌日內政部長徐國勇表揚破案有功人員時說，對於凶惡歹徒務必繩之以法，才能讓民眾安居樂業，對英勇的警察，該破格升職的就是要破格，名額不限一個、兩個，要從優從寬敘獎。

警政署已核定，具首功的4人破格陞升，中打偵查正陳昭谷、高文楷，從警正三階升為警正二階，保一總隊鄭姓、許姓特勤隊員，由一線三星員警升為一線四星，並於保一總隊內陞升為小隊長，這項破格陞升，也在鐵路警察李承翰維護火車乘客安全，被鄭姓逃票嫌犯刺死憾事，警界士氣低迷之際，具有鼓勵士氣之效。

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