散發「暖氣」！「小白姑娘」走失 湖口警幫忙

2019-08-04 16:52

［記者黃美珠／湖口報導］珍愛生命！新竹縣新湖警分局湖口派出所上下用行動展現！

昨晚湖口所接獲民眾送來1隻走失的白色瑪爾濟斯「姑娘」，脖子上繫有牽繩，眼角的分泌物不多、且全身還算乾淨，所長劉建明等研判，這隻「小白姑娘」應該是有主人的寵物狗。

不過這些波麗士也發揮辦案偵查的思路，仔細端詳「小白姑娘」，發現她身上有掉毛跡象，且皮膚發紅正在發炎，懷疑可能是被壁蝨叮咬所致，高度懷疑牠很有可能就是因此被原來的主人嫌棄，所以昨晚才會徘徊在湖口達生路、中平路1段交叉口處被人撿拾、送交他們處理。

由於今天動物醫院沒有開業，該所同仁們只好先在所內安置「小白姑娘」，另方面也透過在地的網路社群貼出「小白姑娘」的玉照，希望失主能儘速跟該所聯繫，可惜始終沒有消息。

「小白姑娘」在警所，不鬧、不吵，反而乖巧的猶如回家一般，對於上門報案或是求助的民眾，還會主動湊近腳邊給予撫慰，善解人意的模樣，不僅所內同仁，就連這些萍水相逢的民眾也忍不住低頭、咧開嘴角、放鬆了心情。

所長劉建明見狀，實在不忍去想「小白姑娘」未來萬一真的要面對無主出面領回後的命運，今天下午跟同仁們討論，明天就先送牠就醫治病外，也請動物醫院幫忙掃描晶片尋找失主，大家再努力最後1次，試著送牠回溫暖的家。

如果沒有晶片，主人又始終不現身，與其送交新竹縣家畜疾病防治所收養，不如乾脆就將牠留在派出所，成為所內的一份子，希望牠所散發的「暖氣」，能讓很多因案倉皇、焦慮上門報案的民眾獲得一些安定跟撫慰。

不過劉建明還是直言，這麼可愛、柔順的小狗，到底是誰會捨得「棒薩」牠呢？狗主還是儘速出面領回、帶回珍愛吧！

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