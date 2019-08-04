韓國瑜現身「小小警察營」宣揚致力推動雙語教學政績

2019-08-04 14:46

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天上午以「神秘嘉賓」之姿，無預警出席市警局舉辦的「小小警察營」活動，受到熱烈歡迎。韓國瑜表示，是來給警察同仁和參與活動的小朋友們打氣，他並趁機宣揚上任致力推動雙語教學，編列2千萬元預算給24所學校的政績。

不過，韓國瑜無預警現身高雄「小小警察營」一舉，外界則解讀為他是要證明自己週日人在高雄，打臉部分民進黨籍議員對他「週、六日不在高雄，只顧拚總統選舉」的批評。

高雄市警局舉辦的「小小警察營」活動，每年暑假受到許多小朋友的歡迎，讓小朋友穿上縮小比例的新式警察制服，進行不同關卡體驗包括「警用裝備及武器介紹」、「刑事鑑識指紋採集」、「婦幼兒童防身術」等。

今年有多達1萬7千人報名，但名額僅2百名，中籤錄取率僅1.17%，被外界戲稱「比國考機率還低。」

「小小警察營」的活動今天進入第二天，主辦單位事前並不知市長韓國瑜要來，上午臨時得知韓市長要出席活動，參與活動的警察同仁與孩童、家長都對「神秘嘉賓」的到來，鼓掌歡迎。

韓國瑜向媒體表示，警察是安定社會的力量，他特別來給警察同仁和參與小小警察營的小朋友來打氣的。

他在致詞時肯定「小小警察營」可以讓下一代了解警察治安工作的內容，並強調要持續推動警察雙語能力，提升高雄市的城市國際化。

韓國瑜趁機宣揚上任後致力的政績，表示推動雙語教學要往下紮跟，因預算的關係，今年市府僅編列2千萬元給24所學校，作為雙語教學的補助經費，未來希望能逐年擴編到48所、96所學校。

韓國瑜隨後並與參與活動的小朋友進行有獎問答，並合影留念後才離去。

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