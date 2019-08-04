女子疑晨運落水溺斃 身分待查

2019-08-04 13:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕水裡有一個人！彰化縣八堡圳沿堤景色佳，常吸引路跑者來此運動，今晨有民眾運動到一半發現圳溝內有異物漂過，定眼一看竟有名女子在水裡載浮載沉，趕緊通報消防隊搶救，仍因溺水過久不治。警方指出，該女子一身運動打扮，因是來運動，但不知原因落水，由於身上無任何證件，希望民眾根據特徵提供訊息。

內安派出所所長沈煌昌表示，該名女子年約30至40歲女子，身高約160公分，牙齒戴有牙套、右中指戴金戒、左手戴pandora手環，身上穿著白色運動內衣及黑色褲子、UA黑色運動鞋，研判落水時間約為今天早上7時30分左右，但不知從何處落水，籲請民眾提供資訊追查死者身分。

彰化縣消防局田中分隊表示，接獲通報後立即派人趕往搶救，先在復興路文仁餐廳發現女子，但現場水勢湍急，根本無法打撈，女子又一路漂至下游，隊員最後在員集路與中正路上設下攔截點，並以鐵梯及繩索攀降進入八堡圳，才救到女子，而女子被搶救上岸後已無呼吸心跳，隊員施以CPR，並送醫急救，無奈仍無法搶回一命。

有搜救人員指出，尋獲女子時一身運動打扮，應該是來運動，且腳上還穿運動鞋，不像是尋短跡象，依照水流湍急，研判應在上游二水等地落水。

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