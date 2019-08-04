撞死新婚騎士 客運司機業務過失致死被判刑1年10月

2019-08-04 13:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕1部由陳姓司機駕駛的總達客運，西洋情人節前2天，在中興新村中研路和文獻路口，撞死才新婚的30歲黃姓機車騎士，南投地院法官指陳男開公車是日常業務，在閃燈路口超速且未禮讓主幹道車，讓被害人家屬頓失所依，造成永難弭平的傷痛，以業務過失致死罪名，判處有期徒刑1年10月。

該起死亡車禍發生在今年2月12日下午，30歲的黃姓男子騎機車從中興新村要回南投市區，行經中興新村文獻路和中研路口時，被51歲陳姓男子駕駛的總達客運公車撞飛，男子連人帶車在馬路上彈飛、翻滾多圈倒地，客運駕駛下車查看時，男子已無呼吸心跳，經送醫急救仍傷重不治。

南投地院法官在判決書中指出，陳男是公車司機，開公車是其日常業務，知道不能超速，卻以時速60公里行駛，比限速多了10公里，且行經閃光紅灷誌的交岔路口，應先停止在路口前，查看兩側有無來車，並應禮讓幹線道車輛先行，再緩速前進，但卻都未遵行，與機車相撞，造成黃姓機車騎士死亡，家人頓失所依，傷痛難以弭平。

法官也說，查看路口監視畫面，發現公車撞到機車後即刻煞停，但仍慣性滑行到交岔路口左端，顯見公車車速甚快，因陳男一直未與被害人家屬達成和解，也未實質賠償，因此以業務過失致死罪名，判處有期徒刑1年10月。

51歲

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