溪州民宅傳火警 女屋主嗆暈倒在浴室

2019-08-04 13:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉今晨傳出火警意外，位在中山路三段的一棟民宅在4點50分時突然冒出陣陣濃煙，睡在1樓的男屋主驚覺失火，趕緊逃出屋外，對趕來的消防隊員表示，女兒還在2樓，消防隊進屋搜救，在2樓浴室找倒疑似遭濃煙嗆暈的女子，所幸經送醫後已恢復意識，暫無生命危險。消防隊表示，1樓後方神明聽有起火痕跡，但事發原因仍待火調人員調查。

彰化消防隊指出，今（4）日清晨4點50分獲報民宅火警，立刻出動各式消防車輛11輛，消防人員28人前往搶救，到場發現屋內不斷竄出濃煙，且有民眾受困，消防人員不敢大意立即入室搜索，5時30分在2樓後側浴室內，找到昏迷的蘇姓女屋主（38歲），外表無燒燙傷，但意識昏迷，緊急送往員基醫院搶救。

彰基副院長周志中表示，蘇姓女患者因吸入性嗆傷，經抽血檢驗，血中有一氧化碳中毒，先以插管維持氧氣呼吸，由於該患者本身還有內科疾患，不單純只有的吸入性嗆傷，幸好身體無明顯的燒燙傷勢，安排至加護病房，目前無生命危險。

彰化縣消防局第四大隊長葉清添指出，火警現場為RC住宅跟汽車修配廠混合的建築物，發現民宅1樓後方神明廳有火燒痕跡，初步研判是起火點，而起火後濃煙往上竄，造成獨自睡在2樓的蘇女逃生時躲在浴室，也因吸入過多濃煙而昏迷，這場火警燃燒面積約20平方公尺，車庫內計有3輛小客車及1輛機車受損。

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