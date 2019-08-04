渣男騙身障女洗澡脫衣 霸王硬上弓被狠踢

2019-08-04 12:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名沈姓男子明知鄰居小芬（化名）為重度身心障礙者，竟在前年10月中旬，趁太太外出買菜時，邀小芬到家中，要她洗完澡後脫光躺好。沈男親吻小芬胸部後，想霸王硬上弓，小芬則因疼痛踢開對方，穿衣離去。家屬認為沈男行為害小芬不敢接觸他人，附帶要求沈男需賠償精神損失。基隆地方法院近日偵結，判沈男需賠償20萬元。

小芬向法官表示，2017年10月13日沈男打電話叫自己到他家，先把棉被鋪在地上，再去洗澡，出來之後直接躺在棉被上，結果他想要把生殖器插入時，自己因為疼痛一腳把他踢開，後來跟母親敘述後，立刻前往醫院驗傷並報警。沈男則向法官辯稱，自己並沒有和小芬有過肢體接觸，自然無須賠償她任何精神損失。

刑事部分審理時，小芬母親曾向法官表示，案發當日買菜回家後，發現女兒不在家，懷疑她跑到隔壁沈男家中，便登門詢問。沈男則因擔心事跡敗露，佯稱小芬不在屋內；只好假意離去，實際上躲在樓梯間，沈男見狀趕緊叫小芬下樓回家，過程全被自己發現，詢問女兒後得知沈男惡行，便帶著小芬到醫院驗傷並報案。

警方在小芬胸部採集到沈男的DNA罪證確鑿，偵訊後依趁機性交未遂罪將他移送法辦，今年3月沈男被判處有期徒刑2年。

民事庭法官調閱刑事案件偵訊內容時，認為小芬雖然表達案件時序有所顛倒，但針對沈男親吻她胸部及想將生殖器插入部分事證，證述始終一致，且趁機性交未遂部分也因證據明確被判刑，被害人要求精神賠償應屬合理；沈男犯案後，卻一直抗辯卸責，考量他名下無任何財產，判他需賠償20萬元。

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