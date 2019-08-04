被查獲K他命辯「車未發動」 否認毒駕不被法官採信

2019-08-04 11:46

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陳姓男子去年10月在鳳山一間超商前，剛上汽車駕駛座就遭警方盤查起獲K他命，被警方開單舉發涉嫌毒駕，經交通局裁罰9萬元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道安講習等處分，陳男不服，提告辯稱「車未發動，不算毒駕」，要求撤銷裁罰。但高雄地院審理認為，吸毒駕駛並非以車輛行進間「正在吸食」為構成要件，且陳男無法舉證是朋友載他到鳳山，認為警方、交通局對陳男的毒駕裁罰，並無違誤。

據了解，陳姓男子去年10月月12日凌晨1時許在鳳山區五甲三路與三誠路口處，剛從超商買完東西準備要上車，就遇警方盤查，車內因瀰漫K他命味道，遭警方質問下，交出K他命1包給警方，因陳男跟警方說他從市區到五甲買東西，而遭警方以涉嫌吸毒駕駛開單舉發，陳男不服舉發，經高市交通局向警方查證後仍裁罰陳男9萬元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道安講習等處分。

陳男為此提請行政訴訟，並辯稱他被查獲K他命時，「車未發動，不算毒駕」，要求撤銷裁罰跟原處分。

不過，警方則強調，警方雖未目睹陳男駕車至超商，但他在員警查獲毒品後經驗尿呈K他命陽性反應，且其自述駕車路線及過程，足證其吸食毒品後駕車之行為事證明確。

法院審理則認為，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停，且吸毒駕駛並非以車輛行進間「正在吸食」為構成要件，且陳男無法舉證是朋友載他到鳳山，認為警方舉發他涉嫌毒駕的裁罰並無違誤。

至於高雄市交通局對陳男的毒駕裁罰，另作成「駕照若逾期未繳，自2019年4 月19日起吊扣駕駛執照24個月，並限於5 月3 日前繳送。未如期繳送駕駛執照者，5 月4 日起吊銷駕駛執照，並逕行註銷駕駛執照。駕照吊（註）銷後，自2019年5 月4 日起一年內不得重新考領駕駛執照」等裁處，法官則認定，將處分效力，繫於將來可能發生之事實，生效與否完全處於不確定之狀態 ，屬重大瑕疵，確認無效。可上訴。

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