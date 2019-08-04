色軍人想吃姊妹丼 竟把女友嫩妹當馬騎

2019-08-04 11:24

〔記者吳政峰／台北報導〕唐姓軍人（現退役）2016年間到女友租屋處，見女友的16歲妹妹小婕（化名）隻身在房趴在沙發上玩手機，竟起淫念，把她當馬騎，從後解開內衣扣並強吻唇、頸，經小婕奮力反抗，他才罷手，雖然他否認強制猥褻，但高等法院考量雙方已和解，仍給予緩刑，可上訴。

2016年9月間，唐男放假外出到女友租屋處，一早女友出門上班，房內只剩下他和小婕，唐男看到小婕趴在沙發上，使用平板姿勢誘人，一時色慾薰心，竟跨坐在她的腰上，把她當馬騎，不讓她反抗。

接著，唐男把手伸到小婕衣內，解開內衣扣子，再把她抱到床上，用身體壓住，從嘴唇強吻到脖子，小婕不甘受辱，大力推踢反抗，這才喚起他的理性，終止狼爪。

唐男向小婕道歉，請她不要跟女友說，並以「我有摩托車可以載妳出去玩」利誘；小婕為求和諧，未跟姊姊說，直到一個月後跟姊姊一起洗澡時時，突然眼眶泛紅說出此事，還擔心說出來沒有人會相信她，姊姊不敢置信，要她先跟社工說，社工獲悉後趕緊轉報警政單位。

唐男否認強制猥褻，辯稱當時把小婕當馬騎，是種嬉鬧行為，把內衣扣解開之後，見小婕不悅，還好心伸手幫她扣上，時間僅3-5分鐘，非常短，絕對不是強制猥褻。

唐男始終否認犯行，說持未獲高等法院合議庭支持，合議庭審酌他雖然沒有獲得小婕原諒，但已以10萬元和解，仍依強制猥褻罪判刑8月、緩刑3年、命參加兩場法治教育課程，可上訴。

唐男退役後，現為殯葬業員工，月薪2.2萬元，而他犯案的時間不長，在小婕激烈反抗沒多久之後，他就清醒自制，未進一步侵犯，是獲得輕判的主因。

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