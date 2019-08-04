越籍少女急找阿嬤 眾人協力尋獲「淡定嬤」

2019-08-04 10:46

〔記者黃建華／高雄報導〕前天深夜一名阮姓越籍少女走進新興分局中山路派出所，向值班員警求助表示，她68歲的阿嬤在六合夜市內走失了，眾多親友找了近半小時皆遍尋不著。員警溫博凱、何岳庭立即偕同少女趕抵六合夜市協尋，最終在某餐飲店尋獲一臉淡定的阿嬤，與心急如焚的少女形成強烈對比，讓親友好氣又好笑。

經員警了解，阮姓少女為家族出國旅遊，親朋好友遠從越南一起來台灣遊玩，當晚一同在六合夜市內的藥妝店採購商品，沒想到一不注意，阿嬤竟卻自行離開藥妝店「自由行」。

由於阿嬤年事已高，在台灣人生地不熟，更連語言也不通，加上旅行團預計於隔日早上便要搭乘飛機返回越南，少女因此相當擔心阿嬤的安危，原以為阿嬤有可能已自行走路返回中華路旅店，但眾人返回旅店後卻還是沒有發現阿嬤，才心急如焚地找上警方幫忙。

而員警溫博凱及何岳庭等人在獲報後，先是以英語安撫少女情緒，再仔細詢問阿嬤當日的穿著特徵等線索，隨後一面調閱附近商家之監錄系統研判行走的路線，一面擴大範圍於夜市周遭找尋。

在眾人協力合作之下，最後在自立二路某餐飲店找到了一名穿著與少女陳述相符合的老婦，經少女確認後果真就是走失的阿嬤！

在警方尋獲走失的阿嬤後，少女與親友才如釋重負，沒想到阿嬤在被尋獲的當下，還淡定地向家人表示她僅是因肚子餓而獨自走到隔壁路口享用美食，渾然不知家人正焦頭爛額地分頭找人，甚至報警求助，讓親友們感到好氣又好笑。最後，老婦家人不斷地向員警表達感激之意，幸好警方迅速找到人，才能讓阿嬤順利、平安歸隊，結束這場異鄉的迷途驚魂。

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