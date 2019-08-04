火災安遷救助只給戶長1人 鳳山區公所挨告判補發同住親友

2019-08-04 10:36

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山林姓市民的房子，去年9月火災毀損不堪居住，全家5口向鳳山區公所申請「安遷救助金」，但區公所只核定給有設籍的戶長林男1人安遷救助金2萬元，其餘4人都因沒設籍遭否決，經訴願亦遭駁回，林男一家為此提起行政訴訟，高雄地院判鳳山區公所敗訴，認罔顧原告其他4名親屬實際居住事實，判應再准予發放8萬元安遷救助金給原告。

鳳山區公所在法院審理時，以高雄市災害救助金核發辦法，明定申請人須在災害發生前已設籍為抗辯，強調社會救助法係一種最低限度之社會福利給付行政制度，以保障人民之生存權，並非不排富、不問實際狀況之齊頭式福利補助，其並指林家其餘4人設籍小港區，根據家戶所得資料，經濟算是寬裕家庭。

法庭則認為，發放安遷救助金之目的，係為給與因火災而一時失去住屋庇護之人民緊急安頓之費用。政府既然選擇以發放安遷救助金作為救助手段，實際居住、直接受到火災影響的人民即應構成救助的底線，有無設籍只是行政上簡便判斷實際居住的一種方式。

法官認為，水火無情，住屋毀損不堪居住對居民的重大影響，不分成年人或兒童，每個人都是獨立有尊嚴的個體，對於火災的驚惶、災後生活安頓所面臨的適應與急迫照護都是一樣的。縱令戶籍地另有房屋可供居住，但受火災脫離實際居住地的困窘，仍然構成緊急照護的必要。且相關核發辦法的發放金額每人2 萬元僅供受災居民一時緊急安頓之用，並無過度照顧之虞，同時已設置每戶最多5 人的救助上限，已經充分考慮政府的財力及資源運用；再以有無設籍，排除實際居住的受災人民，顯然欠缺與「照顧災情實際需要」的合理關連性。

判決並指出，難道沒設籍，就不會受到火災的影響嗎？該核發辦法以「申請人於災害前已設籍者為限」，作為核發安遷救助金的要件，違反憲法第23條比例原則及第7 條保障人民平等權，原告林男等5 人既然實際居住於系爭房屋，且房屋因災毀損，已達不堪居住之情形，被告鳳山區公所即應依申請如數核發安遷救助金。

對於鳳山區公所僅就設籍於火災房屋之林男1人核發救助金，未就實際居住之其他4名親屬核發救助金（合計8 萬元），法官認為有適用法律的違誤，判區公所敗訴，應再核發8萬元的安遷救助金給原告。全案可上訴。

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