鬼月驚魂？失智阿嬤挨餓 鬼門開夜行6公里

2019-08-04 10:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市83歲高齡的蔡姓阿嬤，7月31日傍晚迷路，就在8月1日清晨鬼門開之際，迷迷糊糊從中市西屯區走到南區，她餓著肚子，一夜之間走了6公里，本月1日清晨6時許，體力不支坐在路旁，被路過民眾發現報警，警方阿嬤失智，聯繫到阿嬤的家人，才知家人在鬼門開時驚覺阿嬤失蹤，擔心阿嬤被「魔神仔」牽走，立即向警方通報失蹤，幸好在員警協助下，有驚無險返家。

中市警察局第三分局健康派出所警員馬智壯，本月1日清晨6時許接獲民眾報案，稱有一名老婦人坐在馬路上，疑似身體不適，警方到場後，發現該名阿嬤患有失智症，面對警方詢問，僅知道名字與生肖，其餘一概不知，員警只好先將阿嬤帶返所查證身分，細心的員警發現，阿嬤因迷途甚久未進食，體力早已透支，遂準備點心與礦泉水讓阿嬤果腹。

員警在阿嬤用餐的同時，利用名字與生肖2項訊息，仔細查證阿嬤的身分，同時透過人臉辨識系統輔助，發現阿嬤已被家屬通報為失蹤人口，警方迅速通知家屬到場及撤銷失蹤協尋，將阿嬤交由家屬帶返家照料。

家屬表示，阿嬤與家人都住在西屯區，平日出門散步都會由家人陪同，這次阿嬤竟自己出門，因此迷途未歸，由於失蹤的清晨子時（深夜11時至翌日清晨1時），正值農曆鬼門開，家人擔心阿嬤安危，擔心阿嬤遇到好兄弟或魔神仔，才會立即報警失蹤協尋，沒想到阿嬤竟一整夜徒步走了長達6公里的路途，幸好遇上細心員警的積極協助，才能平安無事。

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