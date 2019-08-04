雲林驚傳虐童案！疑似父親當街狠踹小女兒

2019-08-04 09:56

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狠父當街狠踹5歲女童倒地大哭 網友公憤趕赴現場討公道

〔即時新聞／綜合報導〕雲林西螺昨（3日）晚間7時許驚傳虐童案，從網路上流傳的影片可以看到，疑似是父親的男子把大哭失聲的小女兒當成沙包在踢，網友見狀無不義憤填膺，紛紛怒斥「社會敗類」、「垃圾」，警方目前已介入偵辦此案。

PO文的網友表示，這是朋友拍的影片由他分享出來，可以看到男子在類似大樓中庭的地方先是踹了女兒一腳，小女孩當場痛哭失聲，接著男子又把女童帶到外面，見到她還在哭哭啼啼，竟又連續踹了三腳，男子還痛罵「怎樣？蛤？怎樣？」

此時在影片中還有一位疑似母親的女子帶著另一名小孩，旁邊也有一名黑衣男子，但全都沒有上前阻止，小女孩被踢到哭喊「媽媽」時，女子全程竟只說「不要有聲音、沒有聲音」，最後女童和另一名小孩被送上車由踢人的男子載走。

網友看到影片後莫不心痛，直斥「林北這樣踹你，看你們受得了嗎？」、「這父親是畜生！」還有人認為，男子這樣踢「媽媽還在那邊沒有聲音，可見兩個都有問題」。

雲林縣警察局西螺分局長徐俊生則在臉書影片下方留言表示，「大家關注的疑似不當管教案之小女孩，已在警方的保護之下安全無虞，請大家不用擔心，警方已通知雲林縣政府社會處及雲林地檢署協助及依權責處理中，有關違法部分警方將依法追究相關人員責任，請大家相信警方嚴正執法之立場」，讓不少網友拍手叫好。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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