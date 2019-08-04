酒店經紀遇襲重傷警追人 友卻糾眾街頭鬧囂先被逮18人

2019-08-04 07:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕從事酒店經紀的27歲徐姓男子，昨（3日）深夜在租住處附近的台北市永盛公園內被5名刀手埋伏襲擊，現住院治療。不過，今日凌晨疑為徐的陳姓友人，竟糾眾在酒店林立的林森北路上大聲叫囂，意圖要為徐男報仇。轄管中山分局出動快打部隊逮13人，其中3人被查獲持有刀械，被依法裁罰送辦。

警方表示，住在台北市民生東路一段永盛公園臨近大樓的徐男，是昨日晚間9時30分左右自大樓走出時，即遭5名埋伏的刀手自後追趕到公園內便下手砍殺，行凶者事後則分乘計程往北投方向逃逸。

徐男當下仍勉力撐住，向大樓保全借毛巾包紮，隨後被送醫急救，傷勢為額頭、左上背、左後腰、左下肢等部位多處刀傷，但意識清醒，暫無生命危險。

警方調查，徐男是酒店經紀傳播公司負責人，疑是因為經紀糾紛與同行結怨。警方隨後找到徐男妻子，但對案情則是三緘其口，不肯多說。

不過，就在今日凌晨時分，林森北路399巷到錦州街口一帶，出現大批黑衣人流竄，阻斷車流，並不時當街叫囂，疑似是向特定對象叫陣，意圖報復挑釁，引人側目。

中山警分局據報，立刻出動快打部隊前往壓制，陸續清查逮捕涉嫌滋擾的18人，並在3人身上搜出短刀和棒棍，均依法送辦。

據了解，位在民生東路一段的永盛公園周邊巷弄，因為可連結到酒店林立的林森北路上，所以時常會發生江湖兄弟約架砍人事件，此處也經常有販賣毒品情事，被警方列為犯罪熱區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法