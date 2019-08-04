妻作試管嬰兒植入胚胎隔天 夫持刀揚言自殘

2019-08-04 06:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女子因先生精蟲稀少，嘗試作試管嬰兒，沒想到先生在首度植入胚胎隔天，竟拿刀架在自己脖子上揚言自殘，將她嚇得半死，事後負債的許男到中國工作，夫妻感情變淡，分居1個月許男竟將房子賣掉，且要妻子將金飾家電歸還，否則提刑事告訴，死心的陳女向新竹地院提告休夫，法官判准。

2年前結婚的陳女說，先生許男因睪丸發育不全，精蟲十分稀少，2次試管嬰兒療程均未成功。許男不體恤妻子身心所受辛苦，不僅未負擔試管嬰兒療程費用，都是她自行墊款十幾萬元，更於2017年10月初第一次植入胚胎隔天因小事爭吵，就拿出菜刀架在自己脖子上揚言自殘，讓她十分恐懼。

醫生告訴許男若想要生育，除配合飲食外，更應戒菸，許男卻不配合，把生育問題全丟給她一人承受，夫妻因抽菸問題而多次爭吵，感情出現裂痕。

許男因負債，自2017年前往中國工作，夫妻平均一、二個月僅見面一次，事後更放話「不要逼我做這麼絕情的事」且說討厭她，陳女心灰意冷遂搬離分居。

沒想到許男立即將住處出售，並將她的東西全部載回娘家，更要她將保管的金飾、電視、吸塵器等全部返還，否則將提起刑事侵占告訴，顯見全無維持婚姻意願，因此她決定訴請離婚。

法官認為，夫妻對於試管嬰兒結果成敗、身心煎熬，理應互相體諒、扶持，而非互相指摘，陳女頻頻指責先生抽菸，而先生亦指責妻子身體狀態不適合懷孕，事後發生爭執時，許男竟持刀架自己脖子，情緒激動，舉措強烈，使妻子心生畏懼，難以抹滅心中恐懼及陰影。而妻子經許男同意搬回娘家居住後，許男馬上將房子賣掉，並要妻子將金飾、家電等物品返還，否則要提起刑事侵占告訴，此等舉措亦足使妻子對於婚姻生活期待消滅殆盡，終致夫妻間互愛、互信及互諒基礎蕩然無存，判准離婚。＃

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法