誆合建詐地主千萬 他拿來爽刷卡買名牌、吃大餐…

2019-08-03 19:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕張姓男子佯稱是一家肉品公司實際負責人，與王姓男子合謀，用話術詐騙地主合建建案，再把土地用於抵押借款，卻把錢全用於個人花費及償還債務，2名地主受騙被詐1867萬餘元，新北地院日前依詐欺取財等罪判張男有期徒刑5年2月、王男4年2月，可上訴。據了解，被害人已打算提出上訴。

判決指出，張男是新北市一間科技公司負責人，2016年、2017年間認識王男，兩人合作一起土地合建案，王男認為張男公司本額太低，難跟地主簽立合建契約，因此以每月2萬多元為代價，向肉品公司陳姓男子借用公司名義，與地主簽立合建契約。

2017年7、8月間，張男向八里一名地主佯稱是肉品公司陳姓名義負責人的代理人，王男則謊稱是營造公司總經理，游說地主提供土地與公司合建住宅，地主不疑有他簽立合作興建契約書，張男便以要向銀行辦理土地信託為由，向地主要土地所有權狀等資料，卻把土地拿去做債務貸款的抵押擔保品，再持土地向金主二胎貸款，並以節稅為由，要地主將土地先行過戶到公司名下，向金主抵押借款。

去年2月，張男又以同樣手法又誆騙另一名地主，持土地向金主抵押借款800萬元，之後以「會計作業疏失」，要求地主匯款給公司700萬元，事後張男避不見面，地主才知受騙上當，為避免土地遭法拍，地主還背負800萬元債務，清償張男向金主的借款。

檢方偵訊時，張男坦承將地主貸款所得的合建資金，挪用支付購買球鞋、名牌眼鏡、吃大餐及支付信用卡，辯稱之後就會回補資金缺口，審理時則坦承犯行；王男否認犯行，但法官依據金流及雙方LINE對話等紀錄，認定張男、王男犯行，陳男則罪證不足獲判無罪。

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