高雄酒店毆傷男客 遭40黑衣人騷擾、索償1200萬

2019-08-03 17:46

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區「海悅會館」前年2月間因員工毆傷酒客，遭數十名黑衣人登門佔據多間包廂，警方獲報趕抵才離去，數日後林男等7人再度登門協商酒客被毆的求償事宜，並開價要求800萬元到1200萬元，遭警方依涉嫌恐嚇取財送辦。不過，高雄地院一審，認罪嫌不足，林男等7人獲判無罪。

檢方指控，綽號「阿哲」的男客2017年2月間某日前往新興區復興路某大樓的「海悅會館」消費後欲離去，發現皮夾內的現金短少，懷疑遭店內小姐偷走，找上海悅一名幹部理論，卻被泊車小弟誤以為阿哲在找店內幹部的麻煩，圍毆打傷。

阿哲的友人事後獲悉此事，發動約3、40名年輕人欲幫他討公道，於2月16日晚間進入該店，佔據4個包廂，持續約一小時，且未消費，經業者報警處理，新興警分局派員趕抵，涉案年輕人始離去。

同年3月2日凌晨，林姓、邱姓等7人再度登門前往海悅會館，並涉嫌恫嚇要求該店某員工拿出1200萬元，或至少800萬元解決阿哲被毆之事，「不然要對其不利」，該員工之妻擔心發生事情報警，警方因此將林男等7人依涉犯恐嚇取財罪嫌送辦，並經檢方起訴。

不過，法院審理時，林男等7人矢口否認向店家恐嚇取財，強調1200萬元的賠償數字是阿哲委託他和店家幹部談的，口氣雖然不好，但沒有恐嚇對方，也沒有說要「處理」、或把對方「包」起來等語。

海悅店內其他幹部也證稱，先前數十年輕人進入該店，並無控制電梯犯行，且該店沒點小姐，就免低消，數十年輕人進入4間包廂，並未影響營運。

此外，警方獲報趕抵時，海悅幹部並沒向警方表示遭到恐嚇，合議庭據此認定檢方指控林男等7人恐嚇取財的證據不足，判7人無罪。可上訴。

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