向陣頭少年斂財2千多元 宮壇住持逃亡多年落網判2年2月

2019-08-03 15:25

〔記者黃建華／高雄報導〕找國中生宗教斂財，還恫嚇「不給錢就要以宗教五寶的蓮花鐵棍打你」，涉案宮壇惡住持為了11年前的犯行，付出慘重代價！

外號「阿水」的高雄李姓男子，11年前當茄萣區某宮壇住持時，涉嫌見當時還在讀國中、參加廟會鼓陣訓練的蔡姓、林姓、江姓等3少年年幼可欺，恫稱「如果不給錢，就要用宗教五寶的蓮花鐵棍打你」等語，前後從3少年拿走2350元，東窗事發逃亡多年才落網，高雄地院一審近日宣判，將李男持依涉犯6起恐嚇取財罪判刑2年2月。可上訴。

判決指出，綽號「阿水」的李姓男子，為原高雄縣茄萣鄉某宮壇的住持。2008年間，李男招睞蔡姓、林姓、江姓等3少年（當時都是國中生）參加該宮的廟會鼓陣訓練，見蔡姓少年等人年幼可欺，竟意圖為自己不法之所有，基於恐嚇取財之犯意，分別向蔡、林、江等少年恫稱：「如果不給錢，就要用宗教五寶的蓮花鐵棍打你」等語，以加害身體之言語威嚇蔡姓少年交錢，如3人不從，則命趴在椅子上，以蓮花鐵棍教訓（所涉傷害部分，受害少年均撤回告訴，檢察官另為不起訴處分），造成蔡姓等3少年心生畏懼，前後分別交付50元、200元、800元到1000元不等金額給李男，共被李男恐嚇取財2350元。

後來東窗事發，李男被通緝逃亡多年才落網。高雄地院近日審結，李男坦承當年犯行，態度尚可，被法官依恐嚇取財罪判刑2年2月。可上訴。

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