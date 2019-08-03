槍擊當鋪股東4槍都朝車身開 槍手自首辯稱只是「警告」

2019-08-03 14:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市凹子底公園附近，今年1月間發生一名郎姓當鋪業者欲開車時，遭槍手連開4槍狙擊，所幸僅汽車中彈，郎某無恙，涉嫌陳姓男子犯案後帶槍向警方自首，遭檢方依槍砲、殺人未遂等罪嫌起訴。但法院審理時，陳男堅稱開槍只是想「警告」郎某，所以4槍都朝駕駛座底下的車身開，獲法官採信，一審僅被依非法擁槍、恐嚇等罪判他5年。全案可上訴。

判決指出，陳姓男子於2018年年初，與郎姓被害人因共同經營當舖而生債務糾紛，陳男因無力償還欠郎的債務而四處躲避，並誤會郎某欲對其家人不利而心生怨忿，才在今年1 月16日下午騎乘租來的機車，並攜帶槍彈前往凹子底森林公園一帶找尋郎某，並在至聖路上尋得郎某停靠在路邊停車格的汽車後，即在附近伺機埋伏。

當日下午4時許，陳男見郎某徒步走向該部汽車，乃驅車跟隨，於郎某進入該部汽車駕駛座後，近距離朝郎某駕駛座踏板方向連開4槍，擊中該汽車駕駛座皮椅，以此方式恐嚇郎某後，陳男當天下午自行帶槍到新興警分局自首，並繳交兇槍、子彈（已擊發之子彈除外），員警乃於同日下午5時許，在鼓山區龍德路與至聖路路口起獲4發經射擊的制式彈殼，始悉上情。

案經郎姓被害人訴請鼓山警分局報告檢方，將陳男依槍砲、殺人未遂等等罪嫌起訴。

不過，法院審理時，陳男堅稱開槍只是要恫嚇郎某而已，並強調開槍位置都是朝駕駛座的腳踏板下方射擊，只想警告告訴人，並無殺人之 犯意。陳男並供出槍械是林姓友人生前交付。

合議庭採信陳男無殺人犯意，僅依非法擁槍與恐嚇危害安全等罪，判他應執行有期徒刑5年，全案可上訴。

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