高市超夯「小小警察體驗營」 200孩童樂當波麗士

2019-08-03 14:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警察局每年暑期最受歡迎的「小小警察體驗營」今登場！1.7萬人報名，只抽200個名額，錄取率僅1.17%，比國考機率還要低，抽到的家長都說：「超幸運，可以去買樂透了！」

高市警小小警察體驗營8月3日上午於左營分局9樓禮堂揭幕，共兩天4梯次，讓小朋友穿上縮小比例的新式警察制服，進行不同關卡體驗，包括「警用裝備及武器介紹」、「刑事鑑識指紋採集」、「婦幼兒童防身術」以及「懷舊復古童玩體驗」4關卡，透過員警的講解，讓孩童了解警察工作的不同面向，市警局特別設計了童玩體驗關卡，透過摺紙、竹槍、日月杯等童玩，加上陀螺、風車、竹蜻蜓等布置，讓平時接觸3C產品的孩童可以暫時放下手機平板，享受專注於童玩的樂趣，也讓隨行家長可以一同參與童年回憶。

上午的場次，邀請到保三警犬隊至活動現場表演，展現緝毒決心與防制，小朋友看到聰明辨識出毒品藏匿位置的警犬都紛紛鼓掌叫好，絲毫不畏懼警犬。

下午則由魔幻氣球屋-氣球魔術師祥寶，表演精彩的大氣球逃脫，並折氣球送予孩童，現場掌聲四起，熱鬧非凡。

高巿警察局局長李永癸致詞指出，希望透過小小警察活動的辦理，不只讓警察親善溫暖正面形象深植民眾心中，更希望透過活動的辦理，拉近警民距離，提升警察形象，犯罪預防不分年紀，除了讓孩童能夠認識警察工作外，也藉此教導正確的法治觀念，寓教於樂，家長與孩童都能從中學習成長。

參與活動的家長與小朋友都很感謝警察局精心的活動安排，讓小朋友可以當個帥氣的警察，也對警察局不同單位的特色、分工職責更加了解。

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