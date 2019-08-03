全家被掃地出門！ 阮綜合「老四」夫妻出面控訴

2019-08-03 12:21

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄阮綜合醫院由阮家4兄弟經營，老四阮仲炯突遭解除副院長職務，高齡75歲妻子被毆成重傷，女兒也被解除主任一職，形同被掃地出門。

80歲阮仲炯今天帶著妻子阮蘇貞、女兒阮馨嬅出面指控，院方無預警於8月1日解任行政副院長及管理部主任職位，先前妻子遭黑衣人毆成骨折、腦溢血；阮仲炯說，從年輕起奉獻醫院60多年，兄弟要合作，「怎麼做都讓（他們），這次卻不讓我當副院長。」

阮綜合醫院原名阮外科，阮朝英創辦後日益茁壯，6名子女組成社員總會經營，實際由4兄弟掌權，4人名字尾字各以金、土、水、火，命名仲鏗、仲垠、仲洲及仲炯；阮仲炯形容，兄弟相處融洽，好壞照輪，沒想到董事長三哥阮仲洲中風後，與女婿劉昭宏召開臨時董事會，逕自宣布解任其職務。

阮蘇貞表示，先前5月31日改選董監事，當天上午她出門開會，在住家停車場被2名黑衣人持鐵棒痛毆，頭暈、血流不止仍躺病床進入會議室，撐到結束才開刀，腦部至今暈眩，「被打得很慘，常夢到被黑道追至驚醒。」

阮蘇貞被打後，院方竟以「緝凶獎金」名義從公款轉帳100萬元，至今經費下落不明；對此，阮蘇貞說，被打得那麼慘，還要付錢給兇手，天下哪有這種事。

針對阮仲炯夫妻指控，院方今天表示，「本法人7月30日召開之臨時董事會，係報奉主管機關核准後召集推選董事長，對於外界指控將保留法律追訴權。」

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