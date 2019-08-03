男子被控性侵 竟反指女子誣告

2019-08-03 09:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣男子阿亮因被女子小莉控告對其強制性交，阿亮不服，反過來指控小莉誣告。不過苗栗地院法官審酌後，認為阿亮僅有個人陳述，並未提出有力證據證明小莉說言為假，且開庭時阿亮不時對小莉有恐嚇性言語，故判處小莉無罪。

阿亮指稱，小莉誣告說，他於2018年9月份於住處違背小莉意願，強行使小莉替其口交，並以手、陰莖插入小莉之陰道內。之後睡醒後又再對小莉強制性交一次。但阿亮供稱一切都是小莉誣告。

阿亮表示，案件發生當時在住處樓下遇到小莉，上前與小莉攀談時，小莉主動在聊天過程中跨坐到自己身上，並且主動拉起自己雙手撫摸她下體。後來阿亮情慾高漲，受不了後詢問小莉是否肯跟自己回家。

阿亮說，兩人一進住處後，小莉自己主動到床上去，因此自然而然發生性行為，小莉於過程中並未向自己表示不想發生性行為，更未利用肢體表示抗拒意圖。且隔天起床兩人還一起去吃早餐，當時阿莉未曾趁機逃跑或向任何人求救，可見阿莉捏造他強制性交。

苗栗地院法官認為，雖然阿亮提出兩人發生性行為後甚至一同去吃早餐等陳述，但性侵害之被害人，往往為顧及名譽，因此採取較為隱忍態度而未出現異常反應、或立即求助，以免遭受二度傷害，也在所難免，難據此斷論阿亮違反小莉意願強制性交純屬虛構。

另外，兩人到庭作證經交互詰問過程中，阿亮屢次轉頭向小莉說「是妳逼我做成這樣子的，我告訴妳，我狠起來很恐怖的」、「我去申請十八層地獄對妳用刑我告訴妳」，可見阿亮對小莉敵對性甚高。由於阿亮無法提出更多佐證，因此法官判處小莉無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法