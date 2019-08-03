男搭小黃遺失皮夾 警鷹眼比對監視器物歸原主

2019-08-03 08:55

〔記者黃建華／高雄報導〕一名顏姓男子逛巨蛋後，搭計程車不慎皮夾掉落車上，又忘記計程車車號，昨凌晨求助中山路派出所，警方調閱監視器比對出顏男搭乘的小黃，聯繫上許姓運匠，迅速將皮夾物歸原主，讓顏男感激不已。

昨日凌晨2時許，中山路派出所員警李淵接獲顏男（41歲）報案，表示在左營區逛完高雄巨蛋後便攔下計程車返回新興區的住家，返家後才發現皮夾遺忘在後座，但又沒有記住車號和司機名字，只好求助警方。

員警仔細詢問顏男搭計程車的車型、外觀、顏色、新舊、與車行等資訊，然而顏男皆表示不清楚。員警詢問是否有喝酒才導致記憶模糊，顏男表示沒有飲酒，但是就是完全記不住該輛計程車的特徵，顏男只記得在六合夜市路口下車後就用走的回家。

員警只好從其敘述的路徑，逐一調閱監視器畫面比對，約莫半小時，螢幕終於出現顏男搭乘的計程車，員警隨即根據車號車籍通知計程車許姓司機（56歲），請其檢查後座是否有皮夾掉落。

皇天不負苦心人，許姓運匠果真找到顏男的皮夾，且表示約10分鐘就可以送到派出所歸還。顏男一聽到皮夾被尋獲後忍不住地稱讚員警找車的能力與效率，直說有警察真好，顏男和李員、許姓運匠三人最後開心地在派出所前聊天並歸還皮夾，顏男帶著笑容滿足地離開派出所。

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