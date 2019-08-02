婚姻枷鎖33年受盡苦楚 法官判准她休夫

2019-08-02 22:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣李姓婦人婚後不久，先生吳男就因小三拋妻棄子，李女一度與3個孩子淪落到當清潔婦且住貨櫃屋，吳男竟帶孩子們與小三約會，並在孩子面前摟抱、親吻小三，婚後33年李女決定拋開這個讓她受盡苦楚的婚姻枷鎖，新竹地院法官判准。

結婚超過33年的李女說，婚後育有3個兒子，均已成年，不料先生吳男漸以應酬之名經常夜不歸宿，實已有外遇，更置妻小於婆家不顧，直至2002年間她開始從事清潔工作，獨自負擔母子4人生活，並租居於寶山鄉至今。

她說夫妻分居已有20多年，期間她曾3次提出離婚請求，吳男均為自身尊嚴而斷然拒絕，她在33年婚姻中受盡辛勞與委屈，為解脫婚姻加諸於身心的痛苦，請求法院判准離婚。而吳男經合法通知，未到庭也未以書狀作何聲明或陳述。

法官傳兒子到庭作證，他說父母已分居20多年，小時候就知道爸爸有外遇，第一次是他國小二年級時，爸爸開車載外遇對象及他、哥哥出去吃飯，兩兄弟在後座，小三有回頭跟他們打招呼，爸爸會摟對方、親吻對方，吃飯也主動挾菜給她，國小三年級時也去過對方家裡，聽弟弟說爸爸跟同一個阿姨還在交往。

後來，母親及三兄弟搬住貨櫃屋3年，爸爸半夜才會出現，且不會出現在同一個房間裡，再來媽媽跟孩子們租屋，當時爸爸就沒同住了。

李女提出去年10月吳男的LINE，表示對於離婚一事並未完全拒絕，只稱時機不對，要她耐心再等3年，虧欠她的一定會加倍還。

法官認為，這證明吳男對於過往的婚姻歷程，他確實自認有虧欠妻子之處，因此判准離婚。

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