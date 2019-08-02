親一下菲妻就被踢下床 厭世男休妻遭法官打臉

2019-08-02 19:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓男子怨菲律賓籍妻子不讓他牽手，甚至連上床親一下就被一腳踢開，讓他變得很厭世，每晚哭著入睡，因此向新竹地院訴請休妻，然而法官審理時發現是張男自己好吃懶做，雖得過癌症但已康復，卻變得個性容易絕望，判決駁回。

結婚11年的張男指控，婚後夫妻就經常發生口角爭執，妻子排斥親吻、牽手、撫摸等親密肢體接觸，並於婚後約4個月就開始拒絕行房，外出牽手就不開心；晚上睡覺要親她，反遭一腳踢開。夫妻在外租屋1年期間，他都是哭著睡著，早上6點再起床煮早餐。

經過2年多的時間，他才察覺妻子夢想的是有錢人家的富裕生活，只是把他當成在台灣辦理身分證、賺錢在菲律賓買房的工具。他已經對這段婚姻徹底死心了。

張男說自己得過癌症，每天都不停詛咒自己罹患重病或是橫死街頭。前年底起不停內出血，上廁所或咳嗽、洗鼻子的時候，地上也都是血。他自知所剩時日不多，希望妻子同意離婚，各自尋找人生的幸福。

妻子則說，她若只想過有錢人富裕生活，就不會選擇嫁給張男了。10年前某次夫妻爭吵，她在先生示好且欲燕好時將先生推開，但事後夫妻已經言歸於好，性生活也都正常，不解先生為何對當年的事耿耿於懷。

她說，張男因為曾罹患癌症，個性變得容易絕望，常叫她去找別人結婚，她認為夫妻沒有重大破綻到非要離婚不可的地步。

張父到庭作證說，媳婦每天都很正常上班、幫忙做家事，反而是兒子不負責任，2、3個月就更換工作，工作不固定，無法負責家裡生計，他70幾歲還要工作，家裡的水電、瓦斯、網路、稅金都是他在支付。兒子還常常摔東西，什麼家事都不做。

張男後來告訴法官，爸爸因為他提離婚訴訟而每天咒罵他，因此他當晚開始就不會跟妻子同住，一直到死。還揚言他另有喜愛的對象，且他身體狀況不佳，所剩時日不多，要去外面跟別人生小孩。如果無法離婚就將與妻子同歸於盡或選擇自殺。

法官認為，張男顯係製造家庭關係緊張與壓力之一方，也是他傾向拒絕與妻子溝通，夫妻間縱有婚姻破綻，實難歸責妻子，因此駁回其休妻之訴。

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