金門院、檢啟動數位卷證交換 卷證無紙化提供律師遠端聲請

2019-08-02 22:35

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地方法院、地檢署今天啟動數位卷證交換，再往實現科技法庭的目標邁進一步。

金門地檢署表示，卷證無紙化是實現科技法庭不可缺少的環節，為進一步推動訴訟 E 化，地檢署和地方法院均已完成卷證的數位化工作，雙方同時啟動案件移審後之「電子數位卷證」交換作業，讓案件審理過程變得更有效率，也節省大量影卷用紙。

檢方表示，院檢可將電子卷證資料彼此分享，也可提供當事人及律師依法聲請使用，尤其位於台灣本島的律師，閱覽卷證時，可以透過聲請電子卷證光碟，免去往來金門搭機的時間及金錢耗費。

院、檢數位卷證交換的好處，當法官開庭審理過程，一旦遇到檢察官與被告或律師有爭點或疑義的地方，不必再耗時翻頁，可直接投影呈現數位卷證內容，讓所有出庭者一目了然，省去傳遞卷證的時間，也有助提升開庭審理的效率。

律師沈炎平說，院、檢、辯三方在審理過程的基準「都是同一分光碟」，有助增加查閱事證的時效，肯定院、檢在發揮資源整合效益、提昇司法品質的用心。

這項院檢數位卷證交換啟動儀式，由金門地方法院院長林春長率庭長魏玉英、法官王鴻均、書記官長李成在與金門地方檢察署檢察長洪家原、主任檢察官吳錦龍、書記官長董秀珍等人出席見證，期許藉由卷證網路交換作業搭配科技法庭設備，達成審判透明、提升效率、資源共享、節能減碳之目標。

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