中信金涉賤賣土地弊案 前行政長張明田兄弟羈押確定

2019-08-02 19:15

首次上稿 18:19

更新時間 19:15

〔記者楊國文／台北報導〕中信金前行政長張明田被控夥同胞弟張明人，將中信金在台南一塊土地賤賣給張明人妻子巫春香，再轉賣給巫女擔任董事的永約公司，賺取4億多元價差，檢調日前搜索、約談後，將張明田、張明人依觸犯證交法的加重特別背信罪，均聲押禁見獲准，但張明田兩兄弟不服，提起抗告；高等法院認定，張明田、張明人都犯嫌重大，且和共犯、證人都有勾串之虞而有羈押必要，今駁回抗告案確定。

高院裁定指出，張明田、張明人兩兄弟均犯罪嫌疑重大，檢調調查發現，臺南房地於2012年8月售予同案被告巫春香時，直到2015年9月再轉售永約公司時，共有4億多元獲利價差，張明田兩兄弟雖於北院訊問時，否認指控，但供述情節不一；此外，張明田原為中信金控行政長及中信商銀全球行政總管理處總處長，2013年6月雖轉任中信金控 及中信商銀董事長室專門委員，仍為中信金控、中信商銀的經理人，對中信商銀總務處行舍管理部辦理不動產的購置業務能否提案議決，或撤案，具有准駁權限，具實際決策權，因此張明田兩兄弟涉犯證券交易法、加重特別背信罪、洗錢罪，罪嫌重大。

高院裁定也認定，張明田兩兄弟均有勾串共犯或證人之虞。合議庭指出，張明田兩人雖否認犯罪，但針對本件臺南房地的交易過程，張明田、張明人各自涉入程度、如何知悉訊息而得以進行交易、與相關人士就交易事宜會談之情形、該次會談究有何人在場等重要事項，與同案被告巫春香、柯宏達及林姓證人的陳述，有不小出入，考量張明人與巫春香為夫妻關係，且張明田長年於中信商銀擔任要職，確有影響共犯、證人證詞可能性，因此張明田兩兄弟確有勾串共犯、證人之虞。

此外，審酌此案涉案人數眾多，犯罪金額龐大，嚴重危害金融秩序，張明田兩兄弟均有羈押的必要。

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