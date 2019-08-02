蘋果西打變質被退竟「目視篩檢又出貨」 女總、廠長遭訴

2019-08-02 17:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕以蘋果西打汽水聞名的老牌飲料廠大飲財報難產，爆出掏空疑雲，檢調今年4月進行搜索約談，大飲總經理孫幼英（實際負責人）被依違反證券交易法非常規交易、特別背信等罪羈押禁見，案件仍在偵辦中，去年7月起，有民眾因喝下蘋果西打出現腹瀉、身體不適等狀況，大飲未找出污染源，還持續出貨，接受退貨後，竟又以「目視」篩檢，將外觀清澈的退貨商品重新封膜出貨，新北地檢署調查認為大飲疏失重大，今依違反食安法起訴孫幼英及桃園平鎮工廠黃姓廠長。

起訴指出，大飲去年7、8月起接到大量民眾客訴反映，喝下大飲製售寶特瓶裝的「蘋果西打（2000mL）」後拉肚子，也有民眾反映購入發現有變質酸味、異物沉澱，因公司其他產線生產飲料並無問題，孫、黃未注意到一號生產線原料混合槽已使用20多年，導致內外壁滋生黴菌，卻持續以該生產線生產蘋果西打，去年7月到9月間，共出貨218萬餘瓶。

大飲接受覺得飲料有問題的消費者退換貨72萬餘瓶後，孫、黃卻命品管、生產線員工，將退貨產品以目視進行篩檢，外觀清澈的退貨商品，以「篩檢良品」方式記錄，重新封膜後再度出貨，直到去年9月，孫發現問題嚴重，才決定一號生產線全面停工檢修。

庭訊時，孫女坦承公司有「篩檢良品」慣例，但大量退貨時，有下令不准再篩檢；黃男則說，接到客訴後，9月停機、10月初將混合桶剖開，才發現保溫層有裂痕。

而事件爆發後，桃園市及新北市衛生局已對大飲裁罰，裁罰理由指出，飲料中檢出有酵母菌等腐敗物，檢方依大飲內部會議記錄、出貨單等相關紀錄，認定大飲過失，今先起訴孫、黃；平鎮工廠製造課王姓課長則另案偵辦。

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