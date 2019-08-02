貓咪何辜！情緒失控 莽男怒摔死2幼貓

2019-08-02 17:25

〔記者楊國文／台北報導〕桃園廖姓男子向拾獲兩隻幼貓的張姓男子領養，並帶回住處養在陽台內，不到3個小時，卻因換工作身心疲憊，一時情緒失控，將2隻幼貓來回朝地板重摔10下致死；高等法院斥責廖曾養過貓隻，卻在才領養不久就將兩貓摔擊致死，罔顧動物生命，今依違反物保護法的任意宰殺動物罪，判6月徒刑、得易科罰金18萬元定讞。

廖姓男子從臉書上得知張姓男子拾獲兩隻幼貓，前年12月19日上午11時，張男領養該兩隻貓咪，將它們養在桃園市住處的陽臺內。

當天下午2時，廖因剛換工作身心疲累，看見兩隻貓咪打翻詞料和飲水，加上他上前抓貓時，又被貓咪抓傷，竟情緒失控，用布條將兩雙貓咪綁在一起後，隨即將它們高舉後朝地板連續摔擊10下，導致兩住號貓咪全身骨折、臟器破裂，因大量失血當場死亡。

不久，廖男告知張男，指稱幫兩隻貓洗澡時，發現貓咪死亡，可能和貓咪從陽台曬衣架上摔落地面有關。張男獲悉後，通報桃園市政府動保處，當天下午5時，動保處人員會同警方到廖男住處，將2隻貓咪送往台灣大學獸醫學院附設大物醫院進行解剖，發現兩住號貓咪全身多處骨折、臟器破裂，有被重摔造成傷重不治情形，認定廖男虐殺2隻貓咪，將廖法辦。

廖男應訊否認虐殺2隻貓咪，辯稱將貓帶回家後狀態是正常的，但發現它們全身都是屎尿，所以幫貓咪沖洗，發現兩貓已經死亡，廖還說有親眼看到貓隻從曬衣架墜落，但不是四肢著地，都是頭部跟腹部著地，一隻墜落後，隔十幾秒看到另一隻貓隻也墜落，堅稱他不是殺貓兇手，否則不會跟張男講。

不過，高院依審理認定，廖男因一時情緒失控，剛認養2隻貓咪，就將它們摔擊致死，罔顧動物生命，今依動物保護法的任意宰殺動物罪判廖6月徒刑，可易科罰金18萬元定讞。

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