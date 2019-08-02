獨家》毒犯南投汽旅放冷槍 高市刑大小隊長還擊9槍提報破格陞職

2019-08-02 12:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大小隊長王振展率員警追緝毒犯至南投某汽旅，歹徒林男不顧房內還有女友人，竟冷不防開槍襲警，雙方房內槍戰毫無遮護，王冒死還擊射中林男，逮捕5名藥頭和藥腳，查獲1槍9彈、近300公克毒品，市警局決定以特殊功蹟提報警政署「破格陞職」。

刑大小隊長王振展鎖定李姓藥頭，自高雄追緝到南投，李嫌在汽旅和擁槍自重的林姓通緝犯碰頭，警方先在一樓壓制李嫌和藥腳，王振展小隊長上樓查看，發現林男（39歲）和其女友人，女友人上前在王小隊長身旁受查，王男也假意穿褲子，卻毫不留情，冷不防拿出手槍朝王射擊。

由於房內毫無遮擋物，王小隊長立刻還擊，卻無處藏身遮護，警匪槍戰王小隊長還擊9槍，林男身中3槍，大量失血被送醫急救，搶救後已脫離險境，督察單位調查發現王、林僅距離不到2公尺，房內空間狹小，王振展的位置無法逃避，林男中彈仍躲進浴室，舉槍作勢頑強抵抗，最後失血過多倒地。

警方搜查發現林嫌曾使用過該把手槍，若非王小隊長還擊及時壓制，恐將造成更大傷亡，查獲槍彈和大批毒品，消弭禍害且居首功，警局長李永癸支持提報他，爭取破格擢升機會。

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