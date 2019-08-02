集氣！女警常訓跑3000公尺昏倒 命危搶救中

2019-08-02 12:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕集氣！保四總隊7月31日進行今年上半年常訓術科3000公尺跑步常訓補測，共35個員警加入，其中，38歲顏姓女警員跑了約1100公尺後，突然暈眩昏倒，經在場教官和現場預備待命的彰化秀傳醫院醫護人員上前處理，緊急將顏警送往醫院救治，院方表示，顏警到院前已無呼吸心跳，搶救後昏迷指數3，目前仍有生命危險。

保4總隊第4大隊長李承翰表示，顏警從警6年，為2013年3等警察特考班畢業，今年從警佐警察人員晉升警政官，擔任代訓特考班區隊長，負責帶特考班學生受訓，平常就有慢跑健身習慣，沒有重大病史，在代訓期間沒有服深夜勤，勤務單純。

李承翰表示，原本常訓要在6月進行，因下雨延期到7月31日舉辦，警政署7月17日改變3000公尺常訓內容，可依個人意願選擇跑步或健走，並非取消3000公尺常訓，當天，保四補測3000公尺常訓，當天，常訓測驗指數為39.5，指數為當天溫度和溼度換算而成，依規定指數40以下即可測驗，35個成員中有12個以健走完成，23個選擇跑步，顏警是其中之一。

保四調查，顏警從警以來，這是第11次接受3000公尺常訓測驗，前10次都沒有異狀，李承翰說，突然發生此事，令人驚訝與不捨，顏警帶過200多位學生，眾人近來在網路、醫院為她集氣祈福，希望顏警快快好起來，重新歸隊。

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